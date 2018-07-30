В Томске мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 25 июля, в Томске столкнулись Toyota Highlander и мотоцикл Honda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.00 на ул.79-й Гвардейской дивизии. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил примущества в движении. В результате произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.

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