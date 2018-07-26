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В Томске дома в районе пл.Южной останутся без воды в конце июля

Томские новости, ЖКХ, отключение воды холодная вода график отключения воды В Томске дома в районе пл.Южной останутся без воды в конце июля

В понедельник, 30 июля, отключат холодную воду в районе площади Южной и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

В связи с аварийными работами на станции третьего подъема ООО «Томскводоканал» вынужден ограничить водоснабжение с 08.00 до 22.00 30.07.2018 по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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