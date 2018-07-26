Томские ученые очищают от нефти озеро на Крайнем Севере

26 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Фото из архива БИ ТГУ

Ученые и студенты Биологического института томского госуниверситета с мая очищают озеро от нефти на территории ХМАО–Югры, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники научно-производственной лаборатории инженерных изысканий и технологий природопользования БИ проводят опытно-промышленные испытания технологии очистки донных отложений водоемов от нефти на озере с «историческим» загрязнением. В дальнейшем биологи будут вести мониторинг состояния этого водного объекта, чтобы оценить динамику восстановления экосистемы.

«Водный объект находится в Нижневартовском районе, в зоне деятельности АО «Самотлорнефтегаз», одного из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть». Загрязненное озеро досталось компании от предыдущего природопользователя. В рамках договоренностей, достигнутых с АО «Самотлорнефтегаз», мы провели аудит водоема и в этом году осуществляем его очистку. За основу взята технология, запатентованная нами в 2016 году, однако, в рамках опытно-промышленных испытаний мы отрабатываем и новые схемы очистки», – говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев.

Средняя глубина озера с торфяным дном – 2-3 метра. В результате насыщения воды кислородом происходит подъем нефтяных углеводородов на поверхность. Технология очистки, созданная в ТГУ, подходит для объектов с разными глубинами и разнотипными отложениями – торфяным, песчаным, илистым дном. При этом для каждого водоема подбирается своя схема ремедиации. При проведении опытно-промышленных испытаний одной из основных задач было усовершенствование технологии – подбор таких алгоритмов, при использовании которых максимальный объем углеводородов, поднятых со дна, будет утилизироваться на месте. Такие схемы необходимы для работы на труднодоступных объектах, откуда сложно организовать транспортировку углеводородов.

«В этом году высокие летние температуры позволили прогреться воде до 25°С. Это самые комфортные условия для проведения очистных мероприятий на водном объекте, поскольку при таком температурном режиме мы максимально эффективно запустили механизмы самоочищения водоема. Большую роль в этом процессе играют микробиологические факторы. В настоящий момент отрабатываем схему утилизации нефтепродуктов, представленных в виде тонких пленок на поверхности воды. Под действием солнечных лучей и высокой температуры их фотоокисление происходит в сотни раз быстрее, чем при наличии слоя нефти. Наряду с этим, распаду углеводородов способствуют аборигенные углеводородокисляющие микроорганизмы», – рассказывает Данил Воробьев.

В 2018/19 учебном году магистранты, обучающиеся по программе «Инженерно-экологические изыскания для нефтяной и газовой промышленности», и аспиранты БИ ТГУ займутся более глубоким исследованием механизмов фотоокисления нефтепродуктов. Полученные данные будут использоваться в новых технологических схемах ремедиации нефтезагрязненных водных объектов.

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