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На выходных в Томске ограничат движение на Белинского

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На выходных в Томске ограничат движение на Белинского из-за подрезки деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7.00 до 17.00 28 и 29 июля будет затруднено движение автомобилей по ул. Белинского на участке от ул. Усова до ул. Пирогова.

На время проведения работ на участке будут установлены временные дорожные знаки.

Томичей просят заранее выбирать маршрут своего передвижения.

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