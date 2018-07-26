Записаться на прием к врачу в Томске стало проще

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Записаться на прием к врачу в Томске стало проще за счет обязательной авторизации на портале государственных услуг, сообщает Центр медицинской и фармацевтической информации.

Если раньше, записываясь к врачу на сайте Единой электронной регистратуры Томской области пользователи могли авторизоваться двумя путями: с помощью внесения данных полиса ОМС и паспорта, либо через портал госуслуг, то с 1 августа записаться к врачу через Интернет жители Томской области смогут только с помощью авторизации на официальном портале государственных услуг.

Подобные изменения уже действуют на территории ряда регионов России и призваны повысить уровень защиты персональных данных пользователей сайта.

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