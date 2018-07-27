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В Томске сегодня вечером изменится схема движения на Ленина (СХЕМА)

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В Томске сегодня вечером, 30 июля, временно изменится схема движения транспорта на участке пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения вступят в силу 27 июля в 23.00 и коснутся участка от ул. А. Беленца до ул. Набережная реки Ушайка. В это время здесь будут проводить работы по реконструкции тепломагистрали.

Предполагается, что работы будут завершены до 06.00 30 июля.

В связи с этим 28 и 29 июля троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3 и 6 будут следовать от своих конечных остановок в сторону центра города до пл. Ленина, троллейбусы маршрута № 7 будут курсировать от остановки «Приборный завод» до остановки «Томск-I».

Схемы движения автобусных маршрутов будут также скорректированы. П

Номер маршрута
Направление
Путь следования
2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 112, 118, 119, 130, 150, 400, 442
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
  • пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе –
    пр. Ленина – далее по маршруту
8/9
направление 8:
  • пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе – далее по маршруту
направление 9:
  • ул. Московский тракт - ул. Учебная - ул.Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул.Яковлева – ул. Дальне - Ключевская – ул. БольшаяПодгорная – далее по маршруту
5, 16, 52, 131
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
  • пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе –
    далее по маршруту
29
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
  • пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – ул. А. Беленца – далее по маршруту
2, 3, 23
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Пушкина – далее по маршруту
4, 442
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – далее по маршруту
5
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту
12, 31
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту
16, 131
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Мира – далее по маршруту
19, 112, 150, 400
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • Транспортная площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Мира – далее по маршруту
22
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • Транспортная площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –
    ул. Пушкина – далее по маршруту
25
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Пушкина – далее по маршруту
26, 33,
130
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • ул. Елизаровых – Транспортная площадь –
    ул. Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Пушкина –
    далее по маршруту
29
от
ул. Московскийтракт
к пл. Ленина
  • ул. Московский тракт - пл. Новособорная - пр. Ленина -
    пр. Кирова - ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту
32, 118
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • Транспортна площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту
112(Северный парк)
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • ул. Нахимова – Транспортная площадь – ул.Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина –
    пл. Ленина
119
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
  • пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –
    ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – пл. Ленина

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