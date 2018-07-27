В Томске сегодня вечером изменится схема движения на Ленина (СХЕМА)

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В Томске сегодня вечером, 30 июля, временно изменится схема движения транспорта на участке пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения вступят в силу 27 июля в 23.00 и коснутся участка от ул. А. Беленца до ул. Набережная реки Ушайка. В это время здесь будут проводить работы по реконструкции тепломагистрали.

Предполагается, что работы будут завершены до 06.00 30 июля.

В связи с этим 28 и 29 июля троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3 и 6 будут следовать от своих конечных остановок в сторону центра города до пл. Ленина, троллейбусы маршрута № 7 будут курсировать от остановки «Приборный завод» до остановки «Томск-I».

Схемы движения автобусных маршрутов будут также скорректированы. П

Номер маршрута Направление Путь следования 2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 112, 118, 119, 130, 150, 400, 442 от пл. Ленина

к ул. Нахимова пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе –

пр. Ленина – далее по маршруту 8/9 направление 8: пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе – далее по маршруту направление 9: ул. Московский тракт - ул. Учебная - ул.Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул.Яковлева – ул. Дальне - Ключевская – ул. БольшаяПодгорная – далее по маршруту 5, 16, 52, 131 от пл. Ленина

к ул. Нахимова пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр.Фрунзе –

далее по маршруту 29 от пл. Ленина

к ул. Нахимова пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – ул. А. Беленца – далее по маршруту 2, 3, 23 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Пушкина – далее по маршруту 4, 442 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – далее по маршруту 5 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту 12, 31 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту 16, 131 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Мира – далее по маршруту 19, 112, 150, 400 от ул.Нахимова

к пл. Ленина Транспортная площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Мира – далее по маршруту 22 от ул.Нахимова

к пл. Ленина Транспортная площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –

ул. Пушкина – далее по маршруту 25 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Пушкина – далее по маршруту 26, 33,

130 от ул.Нахимова

к пл. Ленина ул. Елизаровых – Транспортная площадь –

ул. Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Пушкина –

далее по маршруту 29 от

ул. Московскийтракт

к пл. Ленина ул. Московский тракт - пл. Новособорная - пр. Ленина -

пр. Кирова - ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту 32, 118 от ул.Нахимова

к пл. Ленина Транспортна площадь – ул. Красноармейская – ул.Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – далее по маршруту 112(Северный парк) от ул.Нахимова

к пл. Ленина ул. Нахимова – Транспортная площадь – ул.Красноармейская – ул. Яковлева – ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина –

пл. Ленина 119 от ул.Нахимова

к пл. Ленина пр. Кирова – ул. Красноармейская – ул. Яковлева –

ул. Дальне - Ключевская – пр. Ленина – пл. Ленина

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