В Томске сегодня вечером изменится схема движения на Ленина (СХЕМА)
27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко
В Томске сегодня вечером, 30 июля, временно изменится схема движения транспорта на участке пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.
Изменения вступят в силу 27 июля в 23.00 и коснутся участка от ул. А. Беленца до ул. Набережная реки Ушайка. В это время здесь будут проводить работы по реконструкции тепломагистрали.
Предполагается, что работы будут завершены до 06.00 30 июля.
В связи с этим 28 и 29 июля троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3 и 6 будут следовать от своих конечных остановок в сторону центра города до пл. Ленина, троллейбусы маршрута № 7 будут курсировать от остановки «Приборный завод» до остановки «Томск-I».
Схемы движения автобусных маршрутов будут также скорректированы. П
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 112, 118, 119, 130, 150, 400, 442
|
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
|
|
8/9
|
направление 8:
|
|
направление 9:
|
|
5, 16, 52, 131
|
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
|
|
29
|
от пл. Ленина
к ул. Нахимова
|
|
2, 3, 23
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
4, 442
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
5
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
12, 31
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
16, 131
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
19, 112, 150, 400
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
22
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
25
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
26, 33,
130
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
29
|
от
ул. Московскийтракт
к пл. Ленина
|
|
32, 118
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
112(Северный парк)
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
|
119
|
от ул.Нахимова
к пл. Ленина
|
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