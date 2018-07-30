Водитель ВАЗа погиб при наезде на бордюрный камень в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 27 июля, в Томске ВАЗ-21140 наехал на препятствие. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.45 на 7-м километре трассы Кузовлево — Светлый. По предварительным данным, 29-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль наехал на бордюрный камень.

В результате происшествия водитель погиб, а 3 пассажира, находящиеся в автомобиле, с травмами госпитализированы. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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