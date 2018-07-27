Главу томского МЧС, подозреваемого во взяточничестве, арестовали

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска в четверг отправил под арест начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Заседание проходило в закрытом режиме. Представитель суда сообщил журналистам, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Михаила Бегуна на два месяца — до 21 сентября.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, «подозреваемый с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления».

При этом позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

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