«Дуня» станет хедлайнером казачьего фестиваля в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 28 июля, в 12 часов в селе Кривошеино в музее казачьей культуры и быта под открытым небом состоится торжественное открытие фестиваля «Братина», хедлайнером которого станет лауреат международных конкурсов группа «Дуня» из города Минусинска.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участие в межрегиональном фестивале казачьей культуры подтвердили творческие коллективы из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского края.

Перед началом праздника, в 11 часов, состоится «Казачий круг» и пройдет праздничный молебен, который проведет епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. В 12 часов начнется праздничное шествие участников фестиваля, затем на главной сцене — торжественное открытие и реконструкция казачьего обряда «Свадьба».

На праздничном концерте будут представлены хореографические и вокальные композиции казачьих творческих коллективов Сибири и показательные выступления военно-спортивных клубов.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы «Казачья стряпуха» и «Хмельная медовуха», конноспортивные соревнования. Итоги гастрономических конкурсов, а также конкурса декоративно-прикладного искусства «Томская братина» будут подведены в 15 часов. В 16.30 на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля.

Тэги/темы: