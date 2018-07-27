На выходных в Томске пройдет спортивный праздник

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В воскресенье, 29 июля, на Ново-Соборной площади пройдет спортивный праздник, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Праздник начнется в 13.00 со знакомства с Детско-юношеской спортивной школой № 2, в которой занимаются волейболом. Программа посвящена 95-летию отечественного волейбола «Волейбол – это целая жизнь!».

В программе мероприятия - разминка, конкурсы, эстафеты на волейбольную тематику, викторина на знание правил и истории волейбола.

В 15.00 часов спортивную программу продолжат инструкторы по спорту Центра социальных инициатив. Все желающие смогут поиграть в настольный теннис, шахматы, шашки, принять участие в тренировках по йоге и фитнесу, попробовать сдать нормы ГТО, принять участие в Олимпийской викторине и веселых стартах. Победителям вручат сладкие призы и сувениры.

Также с 15.00 начнется открытая тренировка по фитнесу на степ-платформах, которую проведет инструктор по спорту Кировского района.

В 16.00 – открытая тренировка по йоге «Знакомство с йогой».

Далее участников ждет тренировка с элементами восточных боевых единоборств, организованных спортивным центром «Олимп».

Завершится праздник в 18.30 спортивно-игровой программой «Веселые старты».

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