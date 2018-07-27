Томичам грозит срок за кражу печенья и 15 тыс.рублей

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

В Кировский районный суд города Томска направленно уголовное дело о разбойном нападении на магазин.

По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, вечером двое жителей города 20 и 17 лет, ворвались в магазин, в котором они сами работали. Для того, чтобы их не узнали, надели матерчатые маски с прорезями для глаз. Младший, угрожая пневматическим пистолетом, заставил продавца сесть на стул, а старший, вооруженный матировкой, перепрыгнул через прилавок и забрал всю дневную выручку из кассы — около 15,7 тысяч рублей. Захватив с собой деньги и 0,5 килограмма печенья, злоумышленники скрылись с места преступления.

Молодым людям предъявлено обвинение по статье: «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемые свою вину признали полностью.

Тэги/темы: