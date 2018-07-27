Томичам расскажут об истории улицы Кузнецова

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2018 // Фото: Елена Фаткулина

В воскресенье, 29 июля, в 17:00 на площади Ново-Соборной в рамках городского проекта «Экскурсионный марафон» стартует пешеходная экскурсия под названием «Где эта улица? Чей это дом?», организованная Музеем истории Томска.

Как сообщают организаторы, жителей и гостей города ждет увлекательная прогулка по улице Кузнецова, знакомство с ее архитектурой, историей и биографиями известных личностей, прославивших Томск в различные годы. Участники экскурсии встретятся на площади Ново-Соборной, около памятника Татьяне, и направятся вдоль по верхней части улицы Кузнецова в сторону проспекта Кирова.

По продолжительности экскурсионный маршрут займет около полутора часов. В связи с тем, что погода на выходные ожидается пасмурная, организаторы призывают всех желающих посетить экскурсию, взять с собой зонтики, дождевики и удобную обувь.

Проект «Экскурсионный марафон» успешно существует и развивается вот уже третий год. Экскурсии проводятся на самые различные тематики, связанные с городом. В этом году организаторы решили охватить территорию вокруг площади Ново-Соборной, в будущем возможно будут экскурсии и в районе Белого Озера.

Пешие экскурсии проходят каждые выходные в 17:00, сбор у памятника Татьяны, цена билета 200 рублей. Ознакомиться с расписанием экскурсий можно здесь.

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