В Томске благоустроили скверы у ж/д вокзалов

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В Томске открыли два новых памятника и благоустроили скверы у вокзалов, сообщает пресс-служба мэрии.

С территории у вокзала Томск-I убрали гаражи, вывезли мусор и заменили трубы в ливневом коллекторе. Также в привокзальном сквере заменили покрытие пешеходных дорожек, поставили по периметру ограждение, а в центре сквера установили скульптуру коня, олицетворяющего герб города Томска. На ближайшее время запланированы работы по освещению территории.

У вокзала Томск-II отремонтированы фасады близлежащих зданий; расселены два деревянных аварийных дома по ул. Вокзальная, № 67 и № 80. Убрано 7 железных гаражей и 10 опор электропередач, вывезен мусор. На привокзальной площади и парковке уложено 5 тыс.кв.м асфальтового покрытия. Произведен демонтаж временных нестационарных объектов.

В этом микрорайоне также появился новой сквер с установленным в центре паровозом, который железнодорожники перенесли с путей у локомотивного депо.

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