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Не все томские водоемы пригодны для купания - Роспотребнадзор

Томские новости, Безопасность, водоемы купание запрещено нельзя плавать Не все томские водоемы пригодны для купания - Роспотребнадзор

Управление регионального Роспотребнадзора сообщило о результатах анализа воды в водоемах Томска и Томской области, проведенных в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты провели анализ гигиены и эпидемиологии в следующих точках:

Результаты анализа показали, что в Томи, в районе Речного вокзала и правого берега у коммунального моста, вода не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим и гигиеническим нормативам. Также не является безопасной вода в Ушайке (в районе п.Восточный), Басандайке (в районе п.Аникино), Нестоянке и Оби (в районе с.Киреевск, с.Кожевниково)

Во всех остальных указанных водоемах, вода соответствует требованиям безопасности по гигиеническим нормативам. В местах, непригодных для купания, будут установлены соответствующие информационные аншлаги.

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