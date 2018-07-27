Не все томские водоемы пригодны для купания - Роспотребнадзор

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Управление регионального Роспотребнадзора сообщило о результатах анализа воды в водоемах Томска и Томской области, проведенных в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты провели анализ гигиены и эпидемиологии в следующих точках:

река Томь (правый и левый берег в районе коммунального моста, Речной вокзал и Семейкин остров)

Сенная Курья

река Нестоянка (Томский район)

река Басандайка (в районе пос. Аникино)

река Ушайка (устье, п. Заварзино, п. Восточный)

озера Боярское, Беленькое, ТНХК, Стахановское, а также озера в поселках Кисловка, Черная

Речка, Новый

р.Обь в районе с. Мельниково, с.Киреевск, с.Победа, с.Кожевниково, с.Уртам;

озеро Лебяжье с.Победа;

озеро Родниковое Шегарское с/п.

Результаты анализа показали, что в Томи, в районе Речного вокзала и правого берега у коммунального моста, вода не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим и гигиеническим нормативам. Также не является безопасной вода в Ушайке (в районе п.Восточный), Басандайке (в районе п.Аникино), Нестоянке и Оби (в районе с.Киреевск, с.Кожевниково)

Во всех остальных указанных водоемах, вода соответствует требованиям безопасности по гигиеническим нормативам. В местах, непригодных для купания, будут установлены соответствующие информационные аншлаги.

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