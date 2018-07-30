Томских школьников научили составлять резюме в рамках IT-старта

30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На минувшей неделе специалисты томского центра занятости провели для подростков мастер-класс по составлению резюме, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

- Важно, что подростки в рамках проекта знакомятся с процессом трудоустройства, - рассказала Елена Прохорец, заместитель директора Центра занятости населения города Томска и Томского района. – Стажировки, составление резюме, собеседования – неотъемлемые спутники начала карьеры. Чем раньше подростки окунутся в этот процесс, тем больше у них будет опыта при трудоустройстве в студенческие годы или после окончания университета.

По словам Елены, современные работодатели обращают внимание не только на hard –skills (профессиональные компетенции), но и на soft-skills (универсальные компетенции). Специалист без опыта самопрезентации не сможет правильно построить рассказ о себе, выделить сильные стороны.

В ходе мастер-класса подросткам рассказали о необходимости правильного структурирования резюме, отсутствия орфографических ошибок, поделились советами, что указывать, если нет опыта работы. Школьникам также показали типичные ошибки при составлении резюме: фото с друзьями, излишние выделения в резюме технического специалиста, начало блока «образование» со школы при вузовском дипломе.

Также подросткам рассказали про существующие в IT-сфере направления: front end и back end разработка, QI, UI/UX-дизайн, проектный менеджмент и т.д.

Резюме участников проекта отправят в крупнейшие IT-компании Томска - ENBISYS и SibEDGE. HR-специалисты отберут десятиклассников, которые смогут поработать в компаниях в августе.

В компаниях десятиклассники будут выполнять реальные задачи – рабочий процесс будет адаптирован под подростков. Так, в SibEDGE школьники будут тестировать системы (Web и Mobile), описывать найденные дефекты, составлять тест-кейсы, участвовать в исследовательском тестировании по методу туров.

Напомним, летом 2018 года школьников трудоустроят в IT-компании. Подростков в рамках проекта ждет взаимодействие с бизнесом – посещение лекций, экскурсии, выполнение практических заданий.

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