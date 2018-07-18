В Томской области заработала «горячая линия» для работников старшего возраста
18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
С 16 июля 2018 года Департамент труда и занятости населения Томской области проводит постоянную прямую телефонную линию по вопросам трудовых прав и обеспечения занятости работников старшего возраста.
Как уточняется на сайте департамента, по вопросам соблюдения трудовых прав работников старшего возраста можно обращаться по телефону: 8 (3822) 46-94-07. Линия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
По вопросам обеспечения занятости работников старшего возраста также можно обратиться по телефону: 8 (3822) 46-93-91.
Тэги/темы: