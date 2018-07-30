В Томской области стало меньше безработных

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

По данным на 1 июля 2018 составила численность безработных в регионе составила 7389 человек – на тысячу меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

Служба занятости в первой половине 2018 года помогла найти работу 8616 жителям Томской области. С начала года специалисты центров занятости оказали 83,6 тыс. госуслуг: трудоустройство граждан, профессиональное обучение, профориентация, социальная адаптация на рынке труда, общественные работы, помощь в открытии бизнеса.

Профессиональное обучение по направлению службы занятости прошел 1081 человек. Более 10 тыс.- воспользовались услугами профориентации.

На 1 июля 2018 года потребность в работниках по области составила 12031 человек. В общественных работах в период поиска постоянной участвовали 511 жителей области.

При поддержке центров занятости в первой половине 2018 года 131 человек открыл свое дело – на 7 % больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Центры занятости населения предоставляют услуги по содействию занятости во всех муниципальных образованиях Томской области.

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