Томские школьники посетили компанию ENBISYS в рамках IT-старта (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

В начале июля томские десятиклассники посетили компанию ENBISYS – подростки узнали, какие требования есть сегодня к «айтишникам», пообщались с разработчиками, побывали в их рабочей среде.

Как сообщается на сайте департамента труда и занятости населения, десятиклассники посетили ENBISYS в день презентации руководителя. Вместе с сотрудниками подростки узнали про новую SMM-стратегию, продажу проектов, создание новой системы планирования, предстоящую аттестацию сотрудников, командировки команд разработчиков в Нидерланды, Техас и о том, что сайт ENBISYS вошел в топ Tilda publishing.

- У нас зажил новый сайт, появилась мобильная версия, - рассказал Дмитрий Бубнов, руководитель компании ENBISYS. – Tilda Publishing (платформа, на которой сделан сайт) включили сайт в рубрику «#MADEONTILDA», где собраны лучшие проекты пользователей.

После выступления Дмитрия в офис привезли пиццу – в непринужденной обстановке дети пообщались с сотрудниками.

- Для программиста очень важно постоянно развиваться, - рассказала Ольга Гриценко, HR-специалист компании ENBISYS. - В наше время новые технологии появляются стремительно – нужно уметь быстро переключаться, всегда оставаться в тренде. Важно ориентироваться на запросы компаний - знать, что бизнесу сегодня нужно от сотрудников.

По словам разработчиков ENBISYS, чтобы выбрать сферу, в которой ты хочешь работать, необходимо уже сегодня начать делать собственные небольшие проекты. Когда попробуешь себя в разных областях – к чему-то точно не останешься равнодушным.

После общения подросткам показали рабочие места программистов. Разработка в ENBISYS ведется совместно с иностранными коллегами по методологии scrum или kanban, что подразумевает ежедневное общение для решения поставленных задач. Для этого в офисах установлена постоянная видеосвязь с офисами партнеров. Если тебе нужно что-то спросить у коллег – ты можешь сразу сделать это.

-В связи с этим сотрудникам компании английский нужен ежедневно, - рассказала Ольга. – Работа с зарубежными заказчиками ведется именно на этом языке. У нас есть два преподавателя по английскому языку, которые адаптируются под нужды компании, формируют планы развития каждого сотрудника под конкретные запросы. В среднем у каждого разработчика два занятия по английскому в неделю в рабочее время. Также мы проводим 2 раза в год бесплатные курсы по английскому языку для программистов Томска, различные мастер-классы, видео-клубы, в общем, делимся опытом.

По словам Ольги, в ENBISYS ведется активная работа со студентами. Два раза в год проводится набор в школу программирования, где в течение месяца ребята учатся работать в команде, разрабатывать продукт, осваивают новые для них технологии. Если студенты хорошо справляются – компания предлагает стажировку или работу. Информацию о таких мероприятиях можно получить на днях открытых дверей в университетах или в группах компании.

Сегодня в IT-компаниях нужны не только программисты, но и дизайнеры, аналитики, менеджеры. Каждый может найти себя в этой сфере. Интересно, что много девушек сейчас выбирают для себя именно разработку.

- Я хочу быть Web-мастером, - рассказала Дарья Султанова, десятиклассница Лицея №1. – Вижу себя больше дизайнером, чем программистом. Сейчас осваиваю программу Adobe Muse - графический редактор, ориентированный на создание сайтов.

В ходе экскурсии подростки выяснили, как работают IT-специалисты.

- Рабочий день у нас начинается гибко с 8 до 11 утра - в зависимости от команды. , - рассказал Василий Шестаков, разработчик компании ENBISYS. - Часть нашей команды находится в Голландии, поэтому в 14:00 мы встречаемся с коллегами по ту сторону экрана – каждый рассказывает, что сделал, описывает сложности, с которыми столкнулся. Каждую неделю мы собираем все задачи, которые должны выполнить и начинаем «спринт».

По словам специалиста, если ты хочешь стать программистом – начинать нужно уже сегодня. Можно ознакомиться с базовыми вещами – работой алгоритмов, принципами объектно-ориентированного программирования. Знание языков программирования не дает гарантии, что ты будешь трудоустроен – надо знать не только язык, но и технологии, фреймворки и предметную область проекта.

Напомним, в 2018 году служба занятости совместно с IT-компаниями запустили «IT-Старт» - пилотный профориентационный сетевой проект для школьников 8-10 классов. Подростков в рамках проекта ждет взаимодействие с бизнесом – посещение лекций, экскурсии в компании, выполнение практических заданий. Школьников в летний сезон трудоустроят в ведущие IT-компании Томска: SibEDGE, ENBISYS, Space-O Technologies.

Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

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