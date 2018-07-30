«Томь» обыграла «Ротор» на домашнем поле
30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 29 июля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 3-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала волгоградский ФК «Ротор», сообщается на сайте томского клуба.
Счет в матче на 31-й минуте открыл Николай Калинский, отправивший мяч в ворота гостей дальним ударом со штрафного. Ислам Тлупов увеличил преимущество «Томи» на 62-й минуте встречи. После передачи Яна Казаева он поборолся с защитниками и сильным ударом послал мяч в ближний угол ворот гостей.
В результате встреча закончилась со счетом 2:0. Следующий матч томская команда проведет 4 августа на домашнем поле, где примет ФК «Зенит-2».
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