«Томь» обыграла «Ротор» на домашнем поле

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 29 июля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 3-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала волгоградский ФК «Ротор», сообщается на сайте томского клуба.

Счет в матче на 31-й минуте открыл Николай Калинский, отправивший мяч в ворота гостей дальним ударом со штрафного. Ислам Тлупов увеличил преимущество «Томи» на 62-й минуте встречи. После передачи Яна Казаева он поборолся с защитниками и сильным ударом послал мяч в ближний угол ворот гостей.

В результате встреча закончилась со счетом 2:0. Следующий матч томская команда проведет 4 августа на домашнем поле, где примет ФК «Зенит-2».

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