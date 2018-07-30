Томской Конституции исполнилось 23

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

В июле 1995 года областной парламент принял Устав (Основной Закон) Томской области. Он определил правовую систему органов государственной власти, экономические, финансовые и социальные основы развития региона, сообщается на сайте регионального парламента.

В сегодняшнем составе депутатского корпуса работает единственный депутат, избравшийся в Думу всех шести созывов – Борис Мальцев:

– Устав был нужен, как правила уличного движения, как правила игры в обществе, где проживает более миллиона человек на территории, удаленной от Москвы, – вспоминает первый Председатель Думы Борис Мальцев. – Сегодня, спустя многие годы, наш Основной закон своей правоприменительной практикой доказал, что, несмотря на все политические и идеологические разногласия, депутаты Думы Томской области сумели создать настоящий, несуетный Устав. Он работает. Он лежит на столах руководителей и юристов. Он постоянно в депутатских папках. Тогда была создана правовая опора на долгие десятилетия.

Над проектом первого Устава работали две группы депутатов и экспертов. Одна под руководством спикера Бориса Мальцева, другую возглавлял губернатор Виктор Кресс. Депутаты самостоятельно изучали отечественный и зарубежный опыт. На комиссии, которая заседала каждый день, постатейно обсуждали документ, спорили и даже ругались.

– В итоге эксперты назвали наш Устав образцом демократии и равновесия властей, – продолжает Борис Мальцев. – Нам удалось написать такое равновесие, которое вот уже 20 лет обеспечивает спокойствие во власти. Власть должна работать, а не ругаться между собой. За 20 лет в Устав вносились только те поправки, которых требовало федеральное законодательство. Общество, граждане, партии, движения Томской области не требовали изменения Устава, потому что он их всех устраивал.

Устав был сразу переведен на английский язык и долгое время служил примером регионального нормотворчества Российской Федерации.

– Надо отдать должное тем депутатам, которые работали над Уставом, принимали его, – уверен вице-спикер областной думы Александр Куприянец. – Другие нормативно-правовые акты, которые принимались после Устава или еще будут приниматься, они ни в коем разе не должны противоречить Основному Закону региона. По этому документу живет и работает Томская область. Основные принципы, которые предусмотрены в этом документе, всем известны – это уважение и защита прав и свобод человека, многообразие форм экономической и политической деятельности, разделение властей, а также разграничение предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерацией, ее субъектов. За годы моей работы в областной думе неоднократно были случаи, когда кто-то с кем-то не соглашался, но мы садились за «круглый стол», открывали Устав и находили решение.

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