ТГУ увеличивает число иностранных абитуриентов и расширяет их географию

30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Студенты из Саудовской Аравии, Панамы и Сенегала впервые пытаются поступить в Томский госуниверситет, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на ответственного секретаря управления нового набора ТГУ Евгения Павлова.

«В ТГУ каждый год увеличивается число абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья — в 2018 году у нас впервые появились абитуриенты из Саудовской Аравии, Панамы и Сенегала. В 2017 году к нам хотели поступить 987 иностранных абитуриентов. Сейчас мы на том же уровне, но по окончательным итогам приемной кампании планируем преодолеть отметку в 1 тыс. человек, так как пока завершен прием документов на бакалавриат и специалитет», — сказал Евгений Павлов.

По его словам, с каждым годом вуз уделяет все большее внимание уровню подготовки абитуриентов, желающих поступить в ТГУ.

«Мы не боимся экспериментировать — у нас появляются новые, в том числе и англоязычные магистерские программы на стыке научных дисциплин, и открываем новые программы в бакалавриате, что также помогает нам быть востребованными у абитуриентов», — подчеркнул Евгений Павлов.

Он уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что к настоящему моменту всего в ТГУ на очную форму обучения подали документы 5 тыс. 286 российских и зарубежных абитуриентов, что соответствует уровню прошлого года.

«Мы сумели сохранить цифры по подаче документов на очную форму обучения, несмотря на демографическую ситуацию, когда выпускников школ стало меньше. Кроме того, абитуриенты стали более ориентированы — теперь они не стараются подать документы сразу на несколько направлений, они четко понимают, где хотят учиться», — пояснил Евгений Павлов.

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