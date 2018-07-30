В Томском районе построят завод по переработке рапса

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

На площадке Межениновской птицефабрики в Томском районе построят завод по переработке рапса мощностью в 60 тыс. тонн в год. Запуск первой очереди состоится в декабре 2018 года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ввод в эксплуатацию всех производственных мощностей запланирован на октябрь 2019 года. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей, из них более 300 миллионов — стоимость оборудования.

Строительство завода позволит аграриям Томской области нарастить объемы выращивания рапса как минимум до 60 тысяч тонн маслосемян в год. При их переработке регион получит 21 тыс. тонн рапсового масла и 33 тыс. тонн жмыха жирностью 9 % на корм сельхозживотным. Органически произведенное рапсовое масло — выгодный товар для экспорта на рынки Китая и Восточной Европы, жмых будет востребован и в своем регионе.

«Рапс известен как хороший молокогон, поэтому особенно заинтересованы в его переработке молочно-товарные производства. Продукт получается ценный, качественный, но нам нужны сорта и гибриды рапса, которые соответствуют современным требованиям европейских потребителей и китайцев, особенно в плане органики. Приобретать рапс для переработки, дефицит которого для нас сегодня оценивается в 47 тысяч тонн в год, планируем как у томских сельхозпроизводителей, так и в соседних регионах», — сообщил замгенерального директора по животноводству и растениеводству Межениновской птицефабрики Владимир Ермоленко.

По данным областного департамента по социально-экономическому развитию села, возделыванием рапса в регионе занимаются свыше 20 хозяйств, которые ежегодно производят более 19 тысяч тонн продукции в год. Большая ее часть вывозится за пределы региона, в том числе за рубеж.

«По итогам прошлого года наши аграрии в среднем получили 15,7 центнера рапса с гектара — это лучший результат за Уралом. Для Томской области это достаточно новая техническая культура, но она имеет высокую маржинальность и доходность на российском и на мировом рынке. И если в прошлом году посевные площади рапса составили 12 тысяч гектаров, то в этом — уже более 20 тысяч», — подчеркнула начальник департамента Ирина Черданцева.

Тэги/темы: