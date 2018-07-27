Волонтеры благоустроили площадку вокруг родника в Асиновском районе

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Студенты-волонтеры Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса под руководством областного депутата Юрия Калинюка благоустроили площадку вокруг уникального природного родника в селе Ягодное Асиновского района.

Как сообщается на сайте регионального парламента, такие акции волонтеры проводят ежегодно, начиная с 2013 года. Родник в Ягодном известен на весь район. Сюда приезжают свадебные кортежи, молодожены повязывают ленты на счастье, и через несколько лет привозят к этому месту своих детей. По словам старожилов, сколько они себя помнят, столько лет этот родник и существует. Но из-за этой популярности и страдает:

«В последние годы остро встала проблема загрязнения ягоднинского родника. Рядом с ним находится придорожное заведение, посетители которого захламляют территорию природного объекта. Такой, какая она была до очередной волонтёрской акции, её гостям нельзя было показывать. Ребята очистили территорию, убрали заросли травы и кустарников, отремонтировали ступеньки и деревянные элементы, ограждающие родник. Местность преобразилась, стала такой, какой должна быть у источника чистой воды», – рассказывает Юрий Калинюк.

По словам Юрия Калинюка после первой акции «Живи родник, живи», проведенной в 2013 году, для студентов родник стал предметом исследовательского интереса. О нем был сделан доклад на восьмой межрегиональной научно – практической конференции обучающихся «Экологические проблемы нашего Причулымья». Чтобы поддерживать знаковое место в достойном состоянии, депутат будет обращаться к главам Ягоднинского сельского поселения и Асиновского района с предложением о постановке природного объекта на учёт и возложении на местные власти обязанности следить за его надлежащим состоянием.

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