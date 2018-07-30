В Томске пожилой водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 29 июля, в Томске на пр.Фрунзе под колеса автомобиля LIFAN попал 33-летний пешеход, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.20. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода, когда его сбил 70-летний водитель иномарки.

С травмами мужчина-пешеход доставлен в медицинское учреждение.

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