В Томске пожилой водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 29 июля, в Томске на пр.Фрунзе под колеса автомобиля LIFAN попал 33-летний пешеход, сообщает пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.20. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода, когда его сбил 70-летний водитель иномарки.
С травмами мужчина-пешеход доставлен в медицинское учреждение.
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