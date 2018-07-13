Томский сенатор инициировал внесение изменений в Лесной кодекс РФ

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

По предложению сенатора Владимира Кравченко в Лесной кодекс РФ были внесены изменения. Поправки, принятые накануне Государственной Думой, касаются установления предельной ширины пожарных просек в диапазоне от 10 до 100 метров.

Как сообщается на сайте областного парламента, данная обязанность возлагается на лиц использующим леса на основании проекта освоения лесов, то есть лесоарендаторов, а на неарендованных участках – на специализированные учреждения, лесхозы.

По словам парламентария, в настоящий момент по данному направлению имелся правовой пробел.

«Действующее законодательство обязывает реализовывать меры противопожарного обустройства лесов, включающие в себя и прокладку просек. В то время их ширина была не закреплена на законодательном уровне. А раз так, каждый мог трактовать закон «в своих интересах». Поэтому мы и внесли соответствующую поправку. Думаю, что благодаря ей будем предупреждено немало лесных пожаров, ведь одна из основных функций этих просек - препятствование переходу пожара из «низового» в «верховой», - сообщил член Совфеда.

Сенатор подчеркнул, что данная поправка является частью пакета изменений Лесного кодекса, которые внесены Правительством и проанализированы профильным комитетом ГосДумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Правительство внесло поправки, действие которых нацелено на совершенствование воспроизводства лесов. Стоит отдать должное руководителю комитета Николаю Николаеву: он ведет системную работу по внесению изменений в законодательство, регулирующее природоохранные и природопользовательские отношения. Сам депутат, кстати, в конце прошлого года был в Томской области и познакомился с работой нашего лесопромышленного комплекса», - рассказал Кравченко.

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