Более 1 000 жителей Томской области направили на профобучение с начала года

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В первом полугодии служба занятости направила на профессиональное обучение 1080 жителей Томской области области. Из них на данный момент закончили 696 человек, нашли работу – 336, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

Наиболее востребованными профессиями для профобучения стали: охранник, водитель автомобиля, бухгалтер, электрогазосварщик, специалист по кадрам, документовед, оператор ЭВМ, машинист экскаватора.

«Служба занятости составляет перечень профессий для профессионального обучения, ориентируясь на запросы рынка труда. Специалисты службы занятости прорабатывают список востребованных профессий совместно с главами районов области, изучают существующие вакансии в регионе», - отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Программа профобучения службы занятости делится на три направления: профессиональная подготовка (у человека нет профессии), переподготовка (смена профессии) и повышение квалификации (получение новых компетенций в рамках профессии).

«Профобучение помогло мне расширить компетенции, восполнить недостающие навыки. Раньше работала секретарем, но всегда хотелось чего-то большего – я пошла в центр занятости, и мне предложили пройти профобучение. Кадровое дело мне хотелось изучить уже давно – всегда была интересна эта сфера. Учеба в техникуме продолжалась в течение двух месяцев - после профобучения я без особых сложностей смогла найти работу», — рассказала помощник директора ООО «Сибнефтегазпроект» Елена Максимова.

Проходят профессиональное обучение люди разных профессий – экономисты, инженеры, психологи. Интересно, что люди с высшим образованием часто хотят получить рабочую специальность – стать сварщиками, токарями, машинистами. Это можно объяснить востребованностью рабочих профессий на рынке труда Томской области.

Помимо основной программы, служба занятости занимается профессиональным обучением отдельных категорий граждан: женщины в период отпуска по уходу за ребенком, пенсионеры, военные пенсионеры и работники, находящиеся под риском увольнения.

Также служба занятости запустила проект «Школьный учитель» - для желающих работать в школах выпускников педвузов без опыта в профессии или с длительным перерывом в работе, а также соискателей с иным высшим образованием или средним профессиональным образованием по рабочим специальностям высокой квалификации.

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