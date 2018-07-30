«Томскнефть» ввела несколько крупных капитальных объектов на своих промыслах

30 июля 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В июле АО «Томскнефть» ВНК ввело несколько крупных объектов капитального строительства. На Крапивинском месторождении построена кустовая площадка №7 и автодорога к ней, завершено обустройство кустовых площадок №73 на Первомайском, № 292 на Советском и №104 на Лугинецком месторождении.

С начала года показатель по освоению капиталовложений составил 31 процент. Годовой план по вводу основных фондов выполнен на 14 процентов. Согласно программе капитального строительства основная доля этих показателей будет выполнена во второй половине 2018 года.

— В данный момент строительство ведется практически на всех территориях деятельности «Томскнефти», — отметил начальник отдела по вводу основных фондов Сергей Юденко. — Это Советское, Крапивинское, Лугинецкое, Первомайское, Карайское месторождения. На одних площадках проводятся подготовительные работы, на других — строительство объектов энергетики, трубопроводного транспорта — того, что необходимо для выполнения плана по добыче нефти. Под особым контролем — объекты газовой программы, которые позволят достичь запланированных показателей по утилизации попутного газа.

Наиболее крупными строительными объектами этого года являются компрессорная станция и вакуумная компрессорная станция на Двуреченском месторождении, компрессорная станция на Крапивинском (возводятся с целью повышения уровня полезного использования газа), нефтегазосборный трубопровод от УПСВ-1 до УПСВ-3 на Первомайском месторождении и резервуар объемом 2000 кубических метров на этом же промысле. Кроме производственных, строятся объекты социального значения. Один из них — вахтовое общежитие на 80 мест на Крапивинском месторождении.

Основная трудность в реализации программы капитального строительства связана с отсутствием подрядных ресурсов в регионе. На данный момент потребность нефтяников в строителях обеспечена на 85 процентов.

План капитального ремонта в 2018 году включает 225 объектов АО «Томскнефть» ВНК. Наиболее крупные — газопровод от Вахского месторождения, шламонакопитель нефтешламов на Советском промысле, опорный пункт пожаротушения на Крапивинском.

В целом реализация программы капитального ремонта по итогам первого полугодия составляет 90 процентов. В этом сегменте вопрос недостатка подрядных организаций тоже остается актуальным.

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