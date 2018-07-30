Томские ученые выяснили, что микроволновое излучение тормозит развитие дрозофил

30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Студент второго курса Биологического института томского госуниверситета Илья Желябовский под руководством доцента кафедры цитологии и генетики Юрия Михайловича Новикова провел серию экспериментов, направленных на изучение влияния СВЧ на живые организмы и продукты питания, сообщает пресс-служба вуза.

«Влияние сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения на качество повседневных продуктов питания до сих пор достоверно не изучено. Лишь немногие исследования по данной проблеме представляют собой научную ценность, большая же их часть имеет популистский характер. Поэтому всестороннее изучение последствий использования бытовых СВЧ-печей является актуальным и привлекает внимание наших студентов», – отмечает доцент кафедры цитологии и генетики БИ ТГУ Юрий Новиков.

В ходе первого опыта студент и ученый осуществляли наблюдение за развитием дрозофил стандартной линии дикого (естественного) типа (Canton-S) на дрожжевых средах, приготовленных на электроплите и в микроволновой печи. Учет численности ежедневно выходящих из куколок особей проводили в течение 10 дней. Во втором опыте исследователи использовали генетические маркеры – работали с мутантными линиями дрозофил black (чёрное тело) и сinnabar (алые глаза). Самцов и самок помещали в пробирки со средами, приготовленными двумя разными способами, и в течение недели оценивали динамику численности и развития мух.

Результаты экспериментов показали, что на питательной среде, приготовленной на электроплите, дрозофилы примерно на 24 часа превосходили по скорости развития особей, развивавшихся на среде того же состава, но приготовленной в СВЧ-печи. По мнению исследователей, это является косвенным показателем негативного влияния электромагнитных волн на облучаемый объект.

Во втором эксперименте исследователи установили, что отличие в скоростях развития дрозофил на средах, приготовленных в микроволновке и на электроплите, подтверждается для разных генотипов. Помимо этого установлено, что особи с новыми сочетаниями признаков (рекомбинантные) развивались быстрее мушек, унаследовавших комбинации признаков родительских типов.

Добавим, что ранее исследование влияния электромагнитных волн проводила магистрант кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии БИ ТГУ Марина Костромеева. Она изучила особенности индивидуальной восприимчивости пользователей к излучению мобильных телефонов. Эксперимент, проведенный на базе СибГМУ, показал, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток эпителия внутренней стороны щеки. Среди выявленных патологий – разрушение ядер, нарушение расхождения хромосом при делении клеток, ряд других отклонений.

Drosophila melanogaster – вид плодовой мухи из рода дрозофил, наиболее часто использующийся в генетических экспериментах. Во второй половине ХХ века дрозофила стала одним из основных модельных организмов и для биологии развития. Универсальный модельный объект уже более 100 лет помогает ученым выявлять закономерности наследственности и развития организмов.

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