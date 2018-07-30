В Томске у Кузовлевского тракта незаконно вырубили деревьев на 2,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Прокуратура Томска обнаружила незаконную рубку деревьев в черте города. В результате проверки установлена сумма материального ущерба в размере более чем 2 млн. рублей, сообщается на сайте ведомства.

Городская прокуратура проверила лесопарковую зону Кузолевского тракта на соблюдение требований законодательства о незаконной рубке лесных насаждений. В ходе проверки были обнаружены следы рубки хвойных деревьев. Размер материального ущерба, нанесенного незаконной рубкой муниципальному образованию «Город Томск», составил более 2,5 млн. рублей.

В результате выявленных нарушений, прокурор города направил материалы проверки в полицию для возбуждения уголовного дела по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

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