В Октябрьском районе Томска снесли более 400 металлических гаражей

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В Октябрьском районе Томска за месяц было вывезено 420 незаконно установленных металлических конструкций, многие из которых использовались как сараи для хранения различного скарба, сообщает пресс-служба мэрии.

Этот участок, на ул. Ивана Черных на участке от ул. Лазарева до ул. Беринга, также очистили от мусора.

«Зачастую, плотные ряды металлических гаражей примыкали к объектам социальной сферы, располагались вблизи детских садов и школ. Незаконные конструкции, захламлявшие территорию – это не только вопрос благоустройства, но и вопрос безопасности: профилактики правонарушений, пожаров. Большинство старых ржавых гаражей в городе ликвидированы. Но необходимо довести эту работу до конца», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Сегодня с освобожденной территории на ул. И.Черных в 560 кв.м. вывезено 400 тонн мусора. Освобожденный участок будет благоустроен уже в этом году. Силами подрядчиков будет проведена санация деревьев, обустроены проезжая часть и парковки.

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