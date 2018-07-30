Проект Томской области стал одним из лучших на образовательной программе «Остров 10-21»

30 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Проект «Цифровая управленческая модель развития человеческого капитала», представленный командой Томской области, признан одним из лучших на образовательной программе «Остров 10-21», которая прошла на острове Русском во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, «Остров 10-21» — первая в России программа интенсивной подготовки кадров для цифровой экономики. В рамках интенсива прошедшие специальный отбор представители региональных органов власти обучались в треке «Управление, основанное на данных», по итогам которого защищали проект.

В команду Томской области вошли 13 человек. Томичи провели анализ открытых данных из соцсетей о том, где и как трудоустраиваются выпускники томских вузов в сфере IT. Эта информация поможет понять, при каких условиях лучшие молодые «айтишники» будут оставаться в регионе, и какие шаги для этого необходимо предпринять. В будущем большие данные планируется использовать для принятия управленческих решений в разных отраслях.

«Это может быть цифровая платформа, где «встречаются» работодатель и специалист. Бизнес может выгружать сюда свой запрос: какие компетенции он хочет видеть у сотрудников. Для человека мы предлагаем использовать цифровой профиль, отражающий набор его компетенций. Государство со своей стороны обеспечивает условия для взаимодействия, а образовательные организации видят, какие модули им нужно создавать, чтобы соответствовать рынку труда», — рассказала член команды, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Специальный представитель Президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков назвал томский проект одним из лучших, а также отметил, что Томск может стать центром компетенций по подготовке кадров для цифровой экономики. Сейчас администрация Томской области готовит предложения в Министерство экономического развития и Министерство просвещения для внесения в федеральные программы и национальные проекты.

«Для Томской области цифровизация — приоритетное направление. С одной стороны, у нас есть люди и компании, способные генерировать и внедрять цифровые решения, а с другой — для региона со сложной транспортной доступностью это вопрос конкурентоспособности. Поэтому задача — уже в ближайшее время использовать большие данные в принятии управленческих решений», — прокомментировал заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, также входивший в команду Томской области на программе «Остров 10-21».

Организаторы программы «Остров 10-21» — Университет НТИ «20.35» АСИ, РВК, АНО «Цифровая экономика», Дальневосточный федеральный университет. В ней приняли участие более 1000 человек — представители региональных органов власти, предприниматели, ученые, студенты и школьники. Свои проекты по итогам обучения защищали 26 региональных команд.

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