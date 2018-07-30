Благотворительный проект МТС стал лауреатом Национальной премии «Медиа-менеджер России 2018»

30 июля 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» стал обладателем Национальной премии «Медиа-менеджер России-2018» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса» .

Жюри высоко оценило проект «Поколение М» от МТС, который с посредством digital-инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. На очной презентации проекта, которая состоялась в Общественной плате РФ, эксперты в области корпоративных коммуникаций и медиа отметили уникальность используемых в рамках «Поколения М» механизмов филантропии, которые позволяют создавать эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков.

«Вся стратегия МТС ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы разрабатываем решения, которые повышают качество жизни людей: внедряем инновации в области здравоохранения, образования и инфраструктуры городов. МТС выступает за устранение социального неравенства. Наш флагманский социальный проект „Поколение М“ с помощью цифровых технологий открывает равные возможности для развития детям всей страны. За время работы проекта 240 ребят из 60 регионов страны стали победителями проекта, и для каждого из них эта победа стала важным шагом в профессиональную сферу», — отметила на церемонии награждения руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М», лауреат премии «Медиа-менеджер России-2018» Екатерина Филатова.

Премия «Медиа-Менеджер России», вручаемая в 2001 года, считается одной из наиболее авторитетных в оценке современных достижений отечественного медиабизнеса и корпоративных коммуникаций. В 2018 году на премию в 25 номинациях были выдвинуты 115 топ-менеджеров компаний и проектов. Номинантов оценивали члены экспертного совета (450 человек), жюри и попечительского совета премии.

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» объединяет в себе идею развития способностей школьников к разным видам искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.

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