Новый начальник департамента природных ресурсов Томской области приступил к работе

30 июля 2018 / Томский Обзор

Новым начальником департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области стал Роман Мазур. С сегодняшнего дня он приступил к новым обязаностям, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Роману Мазуру предстоит тяжелая работа — расчищать авгиевы конюшни, которые не один год копились в сфере управления охраной окружающей среды. Кадровая чехарда, недоработки в создании новой системы обращения с отходами, мягкость в отношении нарушителей природоохранного законодательства — всему этому время положить конец. Рассчитываю, что опыта и принципиальности Мазура хватит, чтобы справиться с кризисной ситуацией. В Северске у него сложилась репутация жесткого руководителя, сфере экологии сегодня требуется именно такой», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя назначение.

Роман Леонидович родился в 1967 году в Северске. Отслужив срочную службу, в 1992-м с отличием окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-физик». Почти четверть века, с 1992-го по 2016-й, работал на заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината, пройдя путь от инженера-технолога до директора (2010-2016). С января 2016-го — заместитель главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству. Депутат Думы ЗАТО Северск трех созывов (2005-2015). Женат, дочь.

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