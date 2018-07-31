Горячая вода досрочно вернулась в часть домов Октябрьского района Томска

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Ресурсоснабжающая компания раньше запланированного срока вывела из ремонта участок тепломагистрали № 7, от которой запитаны многоквартирные дома в мкр. Телецентр по ул. Пушкина, Партизанской и в районе завода «Сибкабель».

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне подача горячей воды возобновлена в 1403 томских многоквартирниках, работы ведут на магистралях 977 домов. На этой неделе ожидается крупное включение горячей воды в северной и южной частях города.

Ранее мэр Томска Ивана Кляйн поручил ресурсоснабжающим организациям подать горячую воду в объекты социальной сферы до 1 сентября, в многоквартирные дома – до 7 сентября.

С начала ремонтной кампании к зиме в Томске подготовлены 315 км тепловых сетей города (50% от общей протяженности теплотрасс), еще на 200 км теплосетей в настоящее время ведется ремонт, в том числе продолжаются работы по устранению дефектов на участках тепломагистралей №1 и 4.

С начала проведения гидравлических испытаний специалисты «ТомскРТС» выявили более 1000 дефектов, большая часть из которых уже устранена.

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