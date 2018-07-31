В Томске пройдет казачий фестиваль-конкурс

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

В начале августа в Томске пройдет первый региональный фестиваль-конкурс «Казачья звонница». В рамках фестиваля пройдут конкурсные смотры, экскурсии, мастер-классы и литературно-музыкальная гостиная «Во славу казачества».

Как сообщает пресс-служба мэрии, основные конкурсные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа на площадке Дворца творчества детей и молодёжи (ул. Вершинина 17). Кульминацией мероприятия будет гала-концерт на площади Новособорной, который состоится 12 августа в 14.00. В мероприятии примет участие 21 коллектив, будут представлены творческие группы из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края и города Северска.

Фестиваль вырос из творческого проекта «Казаки России», который на протяжении 8 лет успешно реализует художественный руководитель коллектива «Русские забавы» Ольга Алексеева.

«Идея проведения фестиваля такого регионального масштаба появилась после восьми лет работы по казачьему творчеству, наша школа-студия народного танца ведет проект «Казаки России», где мы изучаем казачье творчество разных регионов России. Сначала мы собирали материал разных регионов именно только своим коллективом, затем стали приглашать коллективы города и области, которые занимаются казачьим творчеством и делать совместные ежегодные концерты. В этом году мы пошли дальше. Во-первых, мы организовали выставку по истории казачьего костюма - это куклы в казачьих костюмах разных регионов России, которой заинтересовались музеи нашей томской области: краеведческий музей, асиновский музей, северский краеведческий музей. Во-вторых, мы выиграли грант федерального конкурса «молодежная инициатива», и к сумме этого гранта подключился комитет по внутренней политики администрации томской области. Поскольку мы уже восемь лет занимаемся этим и развиваемся, поэтому родилась идея организации мероприятия такого формата: собрать вместе разные области казачьего сибирского округа и показать зрителям различия культуры областей, на гала-концерте будут представлены лучшие работы творческих коллективов по решению жюри», - отметила Ольга Алексеева.

Оценивать мастерство творческих коллективов будут ведущий солист красноярского государственного ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, Андрей Кульманов; заслуженный работник культуры Российской Федерации, специалист по вокалу Сергей Савоськин; и Вячеслав Макаренко – большой знаток казацкого творчества, специалист по обрядам, костюмам и праздникам.

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