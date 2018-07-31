Томские ученые разрабатывают способ предупреждения гололеда на дорогах

31 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Исследователи Томского государственного архитектурно-строительного университета разрабатывают способ предупреждения гололедных явлений на дорогах и мостах в условиях Сибири и Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в основе метода — использование в качестве теплоносителя смеси технического углерода (сажи) К-163 и вяжущего для временного подогрева дорожных покрытий.

«Весной и осенью на мостах, путепроводах, в низинах возникает «черный лед» — прозрачный, тонкий, практически невидимый и очень опасный. Чтобы избежать обледенения, мы предлагаем подогревать дорожные покрытия с помощью нанокомпозиционного материала, нанесенного на геосетку», — рассказал доцент кафедры мостов и сооружений на дорогах ТГАСУ Евгений Киряков.

Он пояснил, что датчики в покрытии будут отслеживать изменения температуры и влажности, и при появлении факторов, предшествующих образованию гололеда, система автоматически запустится «на обогрев». Как только влажность уменьшится, и дорожное полотно высохнет, система перейдет в режим ожидания.

«Второе направление — разработка программного комплекса, который бы учитывал скорость ветра, интенсивность осадков и другие параметры. Метеорологи ТГУ готовы разработать для нас метод предсказания образования гололеда за час-два с вероятностью 90–95 процентов, который станет основой управления системой. Для этого нужны данные с автоматических дорожных метеостанций», — добавил Евгений Киряков.

Сейчас ученые ведут переговоры о получении таких данных с дорожниками в Башкортостане и Алтайском крае, где сеть метеостанций достаточно плотная, а гололед возникает часто.

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