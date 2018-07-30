Женщина-пассажир пострадала при столкновении двух иномарок в Томской области

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 30 июля, на трассе Томск-Мариинск столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Tuscon. В результате ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.55 на 5 километре трассы. По предварительным данным, 79-летний водитель Hyundai, выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo.

В результате ДТП 42-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Тэги/темы: