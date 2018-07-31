Картуз, натруска и протравник. Ненавязчивое краеведение вместе с «Газпромнефть-Востоком»

31 июля 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

При поддержке «Газпромнефть-Востока» некоммерческая организация «Служилые люди Сибири – Томский острог» провела серию мероприятий «Живая история Сибири», направленных на популяризацию прошлого родного края и патриотическое воспитание.

Простой рассказ об истории с помощью реальных предметов быта, оружия и одежды под открытым небом – именно такую форму общения со взрослыми и маленькими томичами выбрали «Служилые люди».

«Кафтаны, рубахи, пушка, луки, стрелы, копья, походная кузница – все экспонаты нашего музея реконструированы. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Томскими музеями, государственным университетом, специалистами по истории, что дает нам возможность изучить предметы, понять логику мастеров прошлого и сделать новые экспонаты в максимальном приближении к оригиналам», – сказал Степан Бусыгин, идеолог и организатор проекта.

Одной из площадок, принявшей посетителей музея под открытым небом, стала территория учебно-тренировочных сборов для детей и молодежи «Томская застава». Наибольший интерес вызвала походная кузница. Надеть фартук кузница 17 века, раздуть меха на деревянном горне, взять молоток и вместе с Вячеславом Колбой, членом томской гильдии художников, своими руками что-нибудь выковать на память – такую возможность не хотел упустить ни один мальчишка.

«Здесь очень интересно, вряд ли где еще найдешь такую уникальную возможность пострелять из традиционного лука, узнать, как оборонялись первые поселенцы томской крепости, понять принципы построения юрты. Вроде игра, но при этом узнаешь интересные факты, о которых раньше не знал», – сказал Даниил Абабков, курсант «Томской заставы».

Все члены «Служилых людей» имеют профессии, работу, семьи. Но помимо обычных дел у них есть одно общее увлечение, которое позволяет томичам узнать историю не из учебника, а посетив музей под открытым небом.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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