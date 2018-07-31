Глава томского МЧС Бегун получил взятку в 300 тыс. рублей - прокуратура

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Размер взятки, из-за которой начальник главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун стал фигурантом дела о коррупции, составил 300 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Александра Ткаченко.

«Сумма взятки составила 300 тысяч рублей. Взятка связана с незаконными действиями, сопряженными с выдачей лицензии юрлицу с нарушением лицензионных требований», — сказал Александр Ткаченко.

Он уточнил, что выдача лицензии не была связана с масштабными проверками пожарной безопасности, прошедшими в стране после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении взятки с особо крупном размере (п."в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Ленинский райсуд Томска арестовал М.Бегуна на два месяца, до 21 сентября.

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