В Томске пройдет фестиваль молодого искусства

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Vk.com/festvokrug3

В Томске пройдет фестиваль молодого современного искусства «ВОКРУГ3.0». Вниманию томичей будут представлены работы молодых профессионалов и любителей: фотографов, художников, инсталляторов и музыкантов, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

В следующую субботу 11 августа в Томске пройдет третий фестиваль молодого искусства «ВОКРУГ3.0». Территория Городского сада разделится на всевозможные локации, раскрасится яркими красками и наполнится электронным звучанием.

«Основная идея-это молодое искусство! То есть стараемся привлечь молодых художников, фотографов, музыкантов! Ну и в том году одна из показательных активностей были ребята с Вэйк парком Bid family park. В этом году будет новая активность!» - сообщает организатор.

Гостей фестиваля ждет живая электронная музыка, выставки работ молодых художников, фотографов, инсталляторов, показательные активные выступления, а для тех, кто устанет различные локации от фотозоны до фудкорта. Для маленьких ценителей искусства будут организованы детские игровые зоны с батутами.

Организаторы советуют, не стоит критиковать и искать «скрытый смысл», чтобы понять современное искусство, нужно просто идти, смотреть и слушать.

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