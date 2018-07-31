В день ВДВ в центре Томска изменится схема движения

31 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В четверг, 2 августа, в Томске в районе пл.Ново-Соборной изменится схема движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке пл. Новособорной, 3а (СФТИ) по направлению к Лагерному саду. Движение здесь будет ограничено с 14.00 до 14.30. Это связано с проведением праздничного мероприятия, посвященного Дню Воздушно-десантных войск. Горожан предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.

Ранее, в 12.45 от Мемориала погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах (пр. Мира, 19) стартует автопробег без временного ограничения или прекращения движения транспорта по маршруту: пр. Мира, 19 – ул. 79-ой Гв. Дивизии – ул. Пушкина – ул. Рабочая – ул. С. Лазо – ул. Б. Куна – Иркутский тракт – ул. Пушкина – ул. Яковлева – ул. Красноармейская - ул. Елизаровых – пл. Привокзальная – пр. Комсомольский – пр. Фрунзе - ул. Крылова – ул. Гагарина – пл. Новособорная, 3а (здание СФТИ).

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