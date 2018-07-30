Renault перевернулся в Томске после столкновения с Ford (ФОТО)
31 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня днем, 31 июля, в Томске столкнулись Renault Duster и Ford C-Max, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.10 у дома по ул.Белинского, 54 на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 59-летний водитель Renault не предоставил преимущества второй иномарке.
В результате происшествия водителям указанных транспортных средств на месте ДТП оказана разовая медицинская помощь.
Фото: 70.мвд.рф
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