Renault перевернулся в Томске после столкновения с Ford (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 31 июля, в Томске столкнулись Renault Duster и Ford C-Max, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.10 у дома по ул.Белинского, 54 на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 59-летний водитель Renault не предоставил преимущества второй иномарке.

В результате происшествия водителям указанных транспортных средств на месте ДТП оказана разовая медицинская помощь.

Фото: 70.мвд.рф

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