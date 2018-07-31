В Томске впервые провели эндохирургическую операцию на легком

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

Хирурги Томского областного онкологического диспансера успешно выполнили сложную операцию для пациентки с диагнозом - рак левого легкого II стадии.

Как сообщает центр медицинской и фармацевтической информации, через маленький разрез грудной клетки размером всего в 5 сантиметров врачи провели торакоскопическую резекцию поврежденного опухолью легкого.

«Мы провели уникальную высокотехнологическую операцию. Она заняла 2 часа 15 минут. Нам удалось удалить опухоль и измененные лимфоузлы практически без потери крови. Сейчас пациентке проводится восстановительное лечение. Симптомы, с которыми она к нам обратилась, значительно уменьшились. Благодаря этой операции процесс восстановления проходит гораздо быстрее и в скором времени пациентка сможет вернуться к своему обычному образу жизни» - комментирует заведующий онкологическим отделением Томского онкодиспансера Игорь Ена.

Такая операция проведена впервые в Томской области. Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена эндоскопически с минимальным разрезом грудной клетки, что обеспечило быстрый процесс восстановления, в отличие от традиционной методики, когда пациенту требуется гораздо больше времени.

Эндохирургия органов грудной клетки достаточно сложное направление в онкологии, поэтому первый положительный опыт позволит расширить возможности эффективных и наиболее безопасных подходов в хирургии рака легкого.

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