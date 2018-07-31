Сибирская Аграрная Группа опубликовала видеообращение к томичам

31 июля 2018 / Томский Обзор

Сибирская Аграрная Группа опубликовала видеообращение к томичам, в котором изложила позицию компании по поводу ситуации с запахом, ощущавшимся в городе в июле этого года.

Точку зрения компании в ролике озвучивает ее глава, Андрей Тютюшев. В заявлении бизнесмена, в частности, говорится о том, что свинокомплекс «Томский» не является единственным и самым сильным источником запаха в городе. В видео также рассказывается о том, как организована работа с органическими отходами на томских предприятиях компании и что делалось для ее модернизации в последние несколько лет. Кроме того, компания приводит ряд комментариев касаемо источников возникновения запаха, в частности, мнение томского эколога Сергея Жабина, отмечающего несколько потенциальных «точек» зловония в Томске и его окрестностях.

Также «Сибирская Аграрная Группа» готова самостоятельно расследовать эту историю и выявить другие источники неприятного запаха в городе. Принять участие в поисках предлагают горожанам — наиболее активных участников ожидает вознаграждение в размере 200, 400 и 600 тысяч рублей. Все собранные материалы будут переданы в экспертную комиссию, в состав которой планируется включить экологов и городских активистов. С 1 августа в сети так же заработает сайт naidyist.ru, на котором компания планирует аккумулировать информацию о поисках.

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