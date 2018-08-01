В Томске создают экотропу имени фенолога, краеведа и педагога Валентина Рудского

1 августа 2018 / Томский Обзор

Группа томичей обратилась в администрацию города с инициативой создания экологической тропы имени томского краеведа Валентина Рудского, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня они набирают команду единомышленников, которые могут поделиться наблюдениями за растениями и животными в лесных массивах Томска. Активисты уже намечают будущую экотропу в Михайловской роще, вблизи стадиона «Буревестник» и в лесном массиве Академгородка. Сейчас они наносят на карту координаты интересных мест и природных объектов.

«В Томске еще не увековечена память Валентина Рудского, который внес большой вклад в экологическое просвещение томичей. Именно создание экотропы для жителей смогло бы органично вписать имя Рудского в историю нашего города. Любой может принять участие в создании экотропы. Например, сегодня мы знаем, где в Томске можно услышать иволгу, где есть растения из Красной книги, а где - замечательные геологические обнажения и точки, с которых видно город как на ладони. И такие наблюдения есть у каждого любителя природы. Поэтому мы хотим привлечь не только экспертов, но и просто наблюдательных людей, любителей природы, которые просто могут передать координаты и фотографии интересных, на их взгляд, объектов в пределах Михайловской рощи, Академгородка и Буревестника», - отметила представитель инициативной группы Ольга Козулина.

Сообщить о своих наблюдениях или желании участвовать в создании экотропы можно по телефону 8-909-544-45-55. Волонтерами могут также стать и студенты естественнонаучных факультетов.

По замыслу организаторов, экотропы им. Валентина Рудского будут нести не только образовательно-экологическую функцию, но и природоохранную – здесь планируют установить информационные таблички на двух языках с названиями растений и животных, а также выдержками из КоАП об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды, а также через систему QR-кодов информация будет дублироваться на специальном сайте.

Экотропы будут формироваться для разных групп томичей: пешеходов разного возраста, велосипедистов, маломобильных томичей.

Валентин Григорьевич Рудский (2.08.1926-7.04.2015) - советский и российский педагог-новатор, Заслуженный учитель РСФСР, учёный-фенолог и краевед, ветеран Великой Отечественной войны, член Русского географического общества. Валентин Рудский - выпускник Томского государственного учительского института, работал учителем географии и биологии в томских школах, был председателем фенологической комиссии томского отделения Русского географического общества. Общественное признание получил в связи с активной общественной экологической деятельностью.

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