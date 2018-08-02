Студия Т — одно из самых награждаемых digital-агентств в Сибири

На правах рекламы / Фото: 2 августа 2018 // Фото: Студия Т

Входим в сотню рейтинга тэглайна и 50 самых креативных студий страны.

Создаем сайты, сервисы, приложения, графический дизайн и фирменные стили. Проектируем отзывчивые и технологичные интерфейсы, высоконагруженные сервисы и эффектные промо.

В июле на конкурсе «Рейтинг Рунета» наша Студия взяла серебро за проект о сахарном диабете — normsugar.com, а на международном конкурсе Awwwards сайт заслужил сертификат Honorable Mention, со средней оценкой 7.24 балла из 10.

За этими громкими словами кроется огромная работа. Каждый проект — серьезный аналитический подход. Просмотр конкурентов, составление портрета целевой аудитории, разработка оптимальной структуры, технические задания на десятки страниц.

Бытует ошибочное представление о web-студиях — нарисовал красивый сайт и получил много денег. Это заблуждение. Проект длится от трех месяцев до года и каждый день над ним работают не покладая рук. Объем работы гигантский и это не только аналитика. Дизайн, тексты, верстка, серверная часть, тестирование, анимация — уделяем внимание всему.

Многие ищут заветный секрет, как попасть в рейтинги и получать награды. Все просто — не рисуйте только красивые картинки, делайте аналитику, изучайте рынок, выявляйте проблему клиента и стройте концепцию вокруг ее решения.

За 10 лет работы мы собрали в портфолио 234 работы и 31 награду на конкурсах и рейтингах — Tagline, Золотой сайт, Рейтинг Рунета, Awwwards, CSSDA.

Сейчас в нашей команде 14 крутых ребят, которые знают и любят свое дело. И мы постоянно в поиске новых талантов.

Давайте создавать крутое вместе!

Студия Т.

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