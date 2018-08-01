Главврача одного из томских медцентров подозревают в крупной растрате

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2018 // Фото: PIxabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача одного из медицинских центров, которого подозревают в растрате более чем 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в сентябре 2014 года подозреваемый по просьбе знакомой организовал трудоустройство мужа знакомой в томском областном государственном медучреждении, которым в то время руководил. При этом главврач знал, что новый работник, который занял вакансию врача-статиста, не будет исполнять должностные обязанности.

Таким образом муж знакомой подозреваемого «проработал» в медучреждении с сентября 2014 по март 2017 года. Все это время он получал зарплату - в общей сложности около 300 тыс. рублей.

По данному факту, на основании материалов регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование продолжается.

Тэги/темы: