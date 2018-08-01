Накануне Дня томича пройдет фестиваль цветов

1 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

С 3 по 8 сентября в Томске впервые пройдет фестиваль цветов с инсталляциями из природных материалов, а также выставкой-продажей продукции участников, мастер-классами от приглашённых экспертов, и культурно-развлекательной программой.

Арт-объекты на фестивале будут выполнены из живых цветов: они будут представлены и в срезанном виде, и посаженные в грунт. Также будут и декоративные элементы из искусственного материала, так как инсталляции могут быть выполнены в виде фото-зон, альпийских горок, флористических работ из цветов, грибов, ягод, кореньев, листьев и многого другого.

«Мероприятие будет проходить в рамках празднования Дня томича, поэтому все арт-объекты, изготовленные для фестиваля, будут украшать площадь Ново-Соборную до демонтажа всего праздничного оформления. 8 сентября, будут подведены итоги Фестиваля и состоится награждение конкурсантов, представивших лучшие композиции», – сообщают в пресс-службе.

На данный момент уже ведется прием заявок от творческих коллективов и флористов на участие в фестивале, и решаются основные организационные вопросы.

Тэги/темы: