На днях томичей ожидают заморозки

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В четверг и пятницу, 2-3 августа, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС предупреждает жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

Тэги/темы: