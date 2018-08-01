На днях томичей ожидают заморозки
1 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В четверг и пятницу, 2-3 августа, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3 °С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС предупреждает жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.
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