В Томске пройдет Летняя школа по инфографике Urban Media School

2 августа 2018 / Томский Обзор

В Томске 24 - 26 августа 2018 года пройдет Летняя школа по инфографике Urban Media School.

К участию в ней приглашаются журналисты, редакторы, дизайнеры и иллюстраторы, которые хотят хотят привлечь новых читателей, готовить материалы для медиа в визуальных форматах и шагнуть на новый уровень профессиональных возможностей.

Как стать настоящим дата-гуманистом и придумывать крутые проекты; что делать, если вы хотите создавать инфографику, но вы не дизайнер (или не журналист, или ни тот, ни другой); какие инструменты могут облегчить ваш труд; как "продавать" коммерческую инфографику и увеличить доход издания, и наконец, как объехать весь мир при помощи инфографики? Ответы на эти вопросы и более сотни практических советов получат слушатели Летней школы по инфографике Urban Media School.

Преподаватели школы — основатель современной российской школы инфографики, региональный директор Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design) многократный обладатель престижной международной премии Malofiej Infographics Awards Федор Шумилов (Санкт-Петербург), декан факультета журналистики ТГУ, автор курсов по визуальной журналистике, член SND Илья Мясников (Томск) и журналист, дизайнер инфографики Екатерина Тихонова (Тарту, Эстония).

В течение двух дней, 25 и 26 августа, слушатели примут участие в интенсивной рабочей программе школы: мастер-классах от практикующих инфограферов, проектной работе, финальном питчинге проектов и экспертных портфолио-ревью. Подача заявок на школу продлится до 15 августа 2018 г. Иногородним участникам оказывается содействие в размещении.

Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.

Кроме того, 24 августа в 18.30 в коворкинг-пространстве «Точка кипения» все желающие смогут посетить открытый мастер-класс Федора Шумилова «Город и инфографика». Федор расскажет об особенностях создания крутой инфографики и ответит на вопросы участников встречи.

Для посещения мастер-класса необходима предварительная регистрация на сайте leader-id.ru.

Urban Media School – совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.

Тэги/темы: